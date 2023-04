Juve, una settimana da all-in: 18 punti, l'Europa e 100 milioni in ballo (Di martedì 18 aprile 2023) Meno di una settimana e tutto in palio. Da oggi a domenica sera la Juve si giocherà il suo futuro, tutto: dall’annullamento della... Leggi su calciomercato (Di martedì 18 aprile 2023) Meno di unae tutto in palio. Da oggi a domenica sera lasi giocherà il suo futuro, tutto: dall’annullamento della...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... romeoagresti : #Elkann agli azionisti Exor ??? “ La #Juventus nega ogni illecito” “Andrea Agnelli ha guidato la Juventus in una f… - mirkonicolino : #Casini, presidente #LegaSerieA su Radio1 Rai: 'Puntiamo in questo Consiglio Federale ad apportare modifiche al reg… - reportrai3 : 'Perdetti una partita col Milan per un errore arbitrale. Andai dopo la partita a salutare l’arbitro a San Siro e mi… - Silv0461 : @repubblica Fuori la Juve dal panorama calcistico mondiale, una volta per tutte! E revocategli tutti gli scudetti,… - iltammo : @mirkonicolino I fattori possono essere vari: La juve che non vince più; Una lotta scudetto inesistente ed una per… -