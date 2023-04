Vai agli ultimi Twett sull'argomento... cmdotcom : #Juve, messaggio ad #Allegri su #Vlahovic: tra l’equivoco economico e il Chelsea, tutti i dettagli… - federicolongo5 : @rimaneilmilan Io non legittimo niente, però è giusto fare chiarezza anche se dopo tanti anni. Perché quelli cantav… - Colpdifrusta : ( Messaggio di ZEBRONE alla platea juventina - ore 23.15 del 17.04.2023) 'Miei cari Fratell JuBBentin, CONTRORDDDN… - Giusepp34637041 : RT @junews24com: #Calciopoli, arriva la risposta di Gianfelice #Facchetti ?????? - junews24com : #Calciopoli, arriva la risposta di Gianfelice #Facchetti ?????? -

In estrema sintesi: "La Juventus nega ogni illecito" . Deve esprimersi e ha scelto di affidarsi a una lettera agli azionisti, John Elkann , presidente di Exor , azionista di maggioranza assoluta del ...E ilad Andrea Agnelli: 'Desidero ringraziare il Consiglio di Amministrazione della Juventus per aver agito con responsabilità e in particolare il Presidente Andrea Agnelli, che ha guidato ...Tra le difficoltà della, i risultati positivi di Stellantis e Ferrari, annuncia la nascita ... La Juventus Nel, passaggio dedicato anche alla Juventus, che 'in misura maggiore rispetto a ...

Juve, messaggio ad Allegri su Vlahovic: tra l'equivoco economico e ... Calciomercato.com

Compleanno Szczesny, la Juve ha voluto fare gli auguri al suo portiere in questo modo: lo speciale “biglietto” per il polacco Wojciech Szczesny compie 33 anni e la Juventus gli ha dedicato un lungo me ...Enrico Varriale lancia lo sfottò social su Report e la puntata su Calciopoli: il messaggio social del giornalista sulla trasmissione Enrico Varriale, tramite i propri canali social ufficiali, ha volut ...