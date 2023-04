Juve, il titolo vola in Borsa alla vigilia dell’udienza al Coni (Di martedì 18 aprile 2023) La Juve si prepara alla fatidica data di mercoledì 19 aprile quando è atteso il pronunciamento del Collegio di Garanzia dello... Leggi su calciomercato (Di martedì 18 aprile 2023) Lasi preparafatidica data di mercoledì 19 aprile quando è atteso il pronunciamento del Collegio di Garanzia dello...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ceferinout1 : RT @CalcioFinanza: Juve, il titolo brilla in Borsa alla vigilia dell’udienza al Coni in merito al -15 - Andrea97320118 : RT @CalcioFinanza: Juve, il titolo brilla in Borsa alla vigilia dell’udienza al Coni in merito al -15 - Fprime86 : RT @CalcioFinanza: Juve, il titolo brilla in Borsa alla vigilia dell’udienza al Coni in merito al -15 - Moixus1970 : RT @CalcioFinanza: Juve, il titolo brilla in Borsa alla vigilia dell’udienza al Coni in merito al -15 - sportli26181512 : Juve, il titolo vola in Borsa alla vigilia dell’udienza al Coni: La Juve si prepara alla fatidica data di mercoledì… -