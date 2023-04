Juve, il titolo brilla in Borsa alla vigilia dell’udienza al Coni (Di martedì 18 aprile 2023) Domani, mercoledì 19, è atteso il pronunciamento del Collegio di Garanzia dello Sport del Coni per quanto riguarda la penalizzazione di 15 punti comminata ai danni della Juventus da parte della Corte d’Appello della FIGC. In giornate come quella di oggi, per una società che ha il titolo quotato in Borsa, arrivano sempre delle indicazioni. L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di martedì 18 aprile 2023) Domani, mercoledì 19, è atteso il pronunciamento del Collegio di Garanzia dello Sport delper quanto riguarda la penalizzazione di 15 punti comminata ai danni dellantus da parte della Corte d’Appello della FIGC. In giornate come quella di oggi, per una società che ha ilquotato in, arrivano sempre delle indicazioni. L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CalcioFinanza : Juve, il titolo brilla in Borsa alla vigilia dell’udienza al Coni in merito al -15 - DaniLazarus89 : Uomini di calcio intervistati oltre Collovati? I 'superpartes' Di Livio e Marocchino @Escoalbar95 @Idonotcombdolls… - sportli26181512 : #Finanza #Notizie Juve, il titolo brilla in Borsa alla vigilia dell’udienza al Coni: Domani, mercoledì 19, è atteso… - FilippoNania : @TonyAdamo77 @capuanogio Guarda la variazione di valore del titolo da quando sono uscite le notizie sulla possibile… - Potito40709597 : @ilciccio67 Io mi vergognerei di esultare per un titolo vinto da altri. non riesco a godere neanche di medaglie pos… -