Juve, brutte notizie sul fronte Kean: ecco quando torna

brutte notizie, tanto per cambiare, in casa Juve. Proprio quando Max Allegri pensava di poter contare finalmente sull'attacco al completo,...

De Winter, infortunio terribile: Empoli e Juve in ansia Brutte notizie per l'Empoli che dovrà fare a meno di De Winter . Il difensore è uscito dolorante al 40' contro la Cremonese per uno scontro con Tsadjou e ha rimediato una lesione di medio grado del ... Juve, il disordine allo specchio ... Fagioli e Rabiot che si racconta una delle più brutte gare della stagione. Il riesumato regista ... Contro il Sassuolo la Juve ha mostrato, nella forma più plastica, un deficit di gioco che l'affligge ... Sassuolo - Juve, le pagelle di CM ... ma la stagione è ancora lunga (21' st Chiesa 5,5: i soliti strappi che creano pericoli, la Juve avrebbe bisogno di lui per molto più tempo. Arriva al recupero però in apnea, che brutte fotografie il ... notizie per l'Empoli che dovrà fare a meno di De Winter . Il difensore è uscito dolorante al 40' contro la Cremonese per uno scontro con Tsadjou e ha rimediato una lesione di medio grado del ...... Fagioli e Rabiot che si racconta una delle piùgare della stagione. Il riesumato regista ... Contro il Sassuolo laha mostrato, nella forma più plastica, un deficit di gioco che l'affligge ...... ma la stagione è ancora lunga (21' st Chiesa 5,5: i soliti strappi che creano pericoli, laavrebbe bisogno di lui per molto più tempo. Arriva al recupero però in apnea, chefotografie il ... Juve, brutte notizie sul fronte Kean: ecco quando torna Calciomercato.com Calciomercato Juventus, doppio ritorno bomba: si è già offerto Il centrocampista brasiliano si è trasferito a settembre al Liverpool per cercare di dare una svolta al suo percorso che in bianconero stava prendendo una brutta piega ... brasiliano farà ritorno alla ... Pogba, le dichiarazioni shock sugli infortuni alla Juventus Juventus, la verità di Paul Pogba sugli infortuni Paul Pogba ai giudici ha rilasciato delle frasi durissime con cui ha spiegato il motivo della brutta stagione avuta alla Juventus: “Ha avuto un grande ... Il centrocampista brasiliano si è trasferito a settembre al Liverpool per cercare di dare una svolta al suo percorso che in bianconero stava prendendo una brutta piega ... brasiliano farà ritorno alla ...Juventus, la verità di Paul Pogba sugli infortuni Paul Pogba ai giudici ha rilasciato delle frasi durissime con cui ha spiegato il motivo della brutta stagione avuta alla Juventus: “Ha avuto un grande ...