Juve | Belardi | «Perin ha raggiunto un certo livello | su Fagioli…»

(Di martedì 18 aprile 2023) Le parole di Emanuele, ex portiere dellantus, sulle prestazioni di Mattiae Nicolò Fagioli Emanuele, ex portiere dellantus, ha parlato in esclusiva antusNews24. PAROLE – «è stato sempre un buon portiere. E’ chiaro che non è facile farsi trovare sempre pronto quando si gioca poco. Ora è in una condizione fisica, mentale e di maturazione completa e haottimi livelli. E’ un portiere agile che ha avuto sempre una grandissima reattività. E possiede anche una buonissima personalità. Le lacrime di Fagioli? Ce ne fossero di giocatori che tengono così alla maglia». LEGGI L’INTERVISTA COMPLETA SUNTUSNEWS24. L'articolo proviene da Calcio News 24.

