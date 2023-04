Julia Ituma, oggi i funerali. “Un messaggio di speranza ai giovani” (Di martedì 18 aprile 2023) Ultimo saluto a Julia Ituma, la giocatrice della Igor Volley Novara morta tragicamente a Istanbul nella notte tra il 12 e il 13 aprile scorsi. Nella mattina di oggi, 18 aprile, alla parrocchia milanese di San Filippo Neri, si celebrano le esequie di Ituma, la 18enne caduta da una finestra del sesto piano dell’albergo, il Volley Hotel di Istanbul dove alloggiava dopo la partita di semifinale di Champions League. Secondo gli inquirenti turchi – ma Roma ha già aperto un fascicolo – si tratterebbe di suicidio, cosa a cui non crede assolutamente la madre. Julia Ituma (Instagram)Il messaggio di speranza A officiare il rito funebre sarà don Ivan Bellini insieme a don Fabio Carcano, della parrocchia di Santa Maria del Buon Consiglio, dove vive ... Leggi su luce.lanazione (Di martedì 18 aprile 2023) Ultimo saluto a, la giocatrice della Igor Volley Novara morta tragicamente a Istanbul nella notte tra il 12 e il 13 aprile scorsi. Nella mattina di, 18 aprile, alla parrocchia milanese di San Filippo Neri, si celebrano le esequie di, la 18enne caduta da una finestra del sesto piano dell’albergo, il Volley Hotel di Istanbul dove allava dopo la partita di semifinale di Champions League. Secondo gli inquirenti turchi – ma Roma ha già aperto un fascicolo – si tratterebbe di suicidio, cosa a cui non crede assolutamente la madre.(Instagram)IldiA officiare il rito funebre sarà don Ivan Bellini insieme a don Fabio Carcano, della parrocchia di Santa Maria del Buon Consiglio, dove vive ...

