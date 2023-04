Julia Ituma, l’uscita del feretro dalla chiesa tra gli applausi: l’abbraccio ai familiari – Video (Di martedì 18 aprile 2023) Un applauso che ha rotto il silenzio e i canti del coro della parrocchia San Filippo Neri, che dalla chiesa al sagrato hanno accompagnato la bara di Julia Ituma, la pallavolista di 18 anni morta cinque giorni fa, all’uscita dalla chiesa, dove si sono conclusi i funerali. Le tante persone hanno circondato i familiari per una parola e un abbraccio, impedendo loro di fatto di poter uscire subito dalla chiesa. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 18 aprile 2023) Un applauso che ha rotto il silenzio e i canti del coro della parrocchia San Filippo Neri, cheal sagrato hanno accompagnato la bara di, la pallavolista di 18 anni morta cinque giorni fa, al, dove si sono conclusi i funerali. Le tante persone hanno circondato iper una parola e un abbraccio, impedendo loro di fatto di poter uscire subito. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

