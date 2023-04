Julia Ituma | l’addio di Milano alla pallavolista L’applauso della folla – Il video

(Di martedì 18 aprile 2023)dice addio a. Sono iniziati i funerali nella chiesa di San Filippo Neri,Bovisasca,campionessaIgor Volley, trovata morta all’esterno del Volley Hotel a Üsküdar, nella parte asiatica di Istanbul, il 13 aprile scorso. Tra i presenti oltre agli amici e i parenti18enne, le sue ex compagnePolisporiva San Filippo Neri.cerimonia è presente anche il ministro dello sport Andrea Abodi, accompagnato dal presidenteLega Volley Mauro Fabris e dal sindaco di Novara, Alessandro Canelli. Intorno alle 10.45 è arrivato il feretro – una bara di legno chiaro coperta di rose – accolto da un lungo applauso: ad accompagnarlo la mamma di. Alle 11 in punto ...

Piccola folla davanti alla chiesa di San Filippo Neri a Milano, in zona Bovisasca, dove si svolgono i funerali di Julia Ituma, la 18enne talento del volley azzurro morta a Istanbul il 13 aprile.(ANSA) - MILANO, 18 APR - È un "enigma incomprensibile" secondo l'arcivescovo di Milano Mario Delpini la scomparsa di Julia Ituma, la pallavolista di 18 anni morta ii 13 aprile a Istanbul dopo essere ...