Julia Ituma, l’addio di Milano alla pallavolista. Il parroco: «Non vergognatevi di avere paura del buio» – I video (Di martedì 18 aprile 2023) Milano dice addio a Julia Ituma. Una breve funzione quella per i funerali nella chiesa di San Filippo Neri, alla Bovisasca, della campionessa della Igor Volley, trovata morta all’esterno del Volley Hotel a Üsküdar, nella parte asiatica di Istanbul, il 13 aprile scorso. Intorno alle 10.45 è arrivato il feretro – una bara di legno chiaro coperta di rose – accolto da un lungo applauso: ad accompagnarlo la mamma e la zia di Ituma. Il tuo browser non supporta il tag iframe Alle 11 in punto sono iniziati i funerali, conclusi meno di un’ora dopo. Il parroco del San Filippo Neri, don Ivan Bellini, all’inizio della funzione ha citato un proverbio africano: «Per generare la vita bastano i genitori, ma per educare un bambino occorre un villaggio intero. La storia di ... Leggi su open.online (Di martedì 18 aprile 2023)dice addio a. Una breve funzione quella per i funerali nella chiesa di San Filippo Neri,Bovisasca, della campionessa della Igor Volley, trovata morta all’esterno del Volley Hotel a Üsküdar, nella parte asiatica di Istanbul, il 13 aprile scorso. Intorno alle 10.45 è arrivato il feretro – una bara di legno chiaro coperta di rose – accolto da un lungo applauso: ad accompagnarlo la mamma e la zia di. Il tuo browser non supporta il tag iframe Alle 11 in punto sono iniziati i funerali, conclusi meno di un’ora dopo. Ildel San Filippo Neri, don Ivan Bellini, all’inizio della funzione ha citato un proverbio africano: «Per generare la vita bastano i genitori, ma per educare un bambino occorre un villaggio intero. La storia di ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... repubblica : Morte Julia Ituma, il post di Sara Bonifacio: 'È colpa di tutti, in questo mondo la fragilità è una vergogna' - fanpage : 'Non vergognatevi di avere paura del buio. Le paure vanno dette per poterle cacciare via. Le paure sono nelle teneb… - LiaCapizzi : Sulla morte di Julia Ituma troppe parole risultano fuori luogo e irrispettose. Poi però leggi Annalisa Cuzzocrea e… - lucio22673283 : I funerali di Julia Ituma, don Bellini: 'Rivendichiamo il diritto di essere fragili' - Adnkronos : Julia Ituma, a Milano i funerali della pallavolista: commozione e lacrime . #Adnkronos -