Julia Ituma | il funerale oggi a Milano Don Ivan | ' Nella mia omelia parole di speranza per i giovani'

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... repubblica : Morte Julia Ituma, il post di Sara Bonifacio: 'È colpa di tutti, in questo mondo la fragilità è una vergogna' - LiaCapizzi : Sulla morte di Julia Ituma troppe parole risultano fuori luogo e irrispettose. Poi però leggi Annalisa Cuzzocrea e… - LegaVolleyFem : La Lega Pallavolo Serie A Femminile si stringe intorno alla famiglia, alle compagne di squadra e alla società… - Corriere : I funerali di Julia Ituma oggi a Milano, nella parrocchia dove ha cominciato a giocare a pallavolo - AGiambart : Alle 11 a Milano ci sarà il funerale di Julia Ituma. Torna nella parrocchia di San Filippo Neri, dove aveva cominci… -

Sarà oggi l'ultimo saluto a, la pallavolista di 18 anni della Igor di Novara , il 13 aprile precipitata dall'albergo dove si trovava con la squadra ad Istanbul per un torneo di Champions League femminile e morta. ..."Ho acceso il cellulare e dentro non c'era nulla". La madre di, la giovane pallavolista morta giovedì 13 aprile a Istanbul, lo ha raccontato a Repubblica . Il cellulare della ragazza era stato restituito alla madre dalla polizia turca, che sta ..."Vorrei averti stretta più forte l'ultima volta che ti ho abbracciata" scrive in un lungo post dedicato al'amica Virginia Adriano, pallavolista classe 2004 che gioca in A2 con il Club Italia, dove ha militato anche la 18enne morta a Istanbul. Insieme hanno condiviso la maglia della Nazionale ...

Julia Ituma, la lettera di Anna Piovesan: «Ci siamo scritte il pomeriggio prima. Potevi dirmelo» Corriere della Sera

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizzati) come speci ...Sarà una partita diversa da tutte le altre quella tra Reale Mutua Fenera Chieri e Igor Gorgonzola Novara che apre la serie dei quarti di finale tra le due squadre. Nessuno, in campo e fuori, potrà far ...