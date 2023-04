Jonathan Majors scaricato dall'agenzia di management, ma la Marvel non starebbe pensando a un recasting (Di martedì 18 aprile 2023) Si complicano le vicende per Jonathan Majors a seguito dell'arresto per violenza domestica: l'attore è stato scaricato da Entertainment 360, agenzia di management che lo rappresentava, ma nuove voci escludono un licenziamento da parte di Marvel. A marzo ha fatto in breve tempo il giro del web la notizia dell'arresto di Jonathan Majors a seguito di accuse di violenza domestica. L'attore è poi stato rilasciato, ma l'intera vicenda ha gettato un alone di incertezza sulla sua presenza nei prossimi progetti della Marvel. Adesso apprendiamo che Jonathan Majors è stato anche scaricato dalla sua storica agenzia di management. La notizia è stata ... Leggi su movieplayer (Di martedì 18 aprile 2023) Si complicano le vicende pera seguito dell'arresto per violenza domestica: l'attore è statoda Entertainment 360,diche lo rappresentava, ma nuove voci escludono un licenziamento da parte di. A marzo ha fatto in breve tempo il giro del web la notizia dell'arresto dia seguito di accuse di violenza domestica. L'attore è poi stato rilasciato, ma l'intera vicenda ha gettato un alone di incertezza sulla sua presenza nei prossimi progetti della. Adesso apprendiamo cheè stato anchea sua storicadi. La notizia è stata ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... superbeasto1 : RT @ciakmag: Saltano i contratti con il manager, le pubbliche relazioni e marchi di moda. L'arresto di #JonathanMajors per violenza domesti… - laviniamainardi : RT @fumettologica: I Marvel Studios stanno attraversando il loro periodo più difficile? - UniMoviesBlog : Si aggrava la situazione di Jonathan Majors in merito alle accuse di violenza ai danni di una donna... Addio a Kang… - marvelcinemaita : Marvel non sta pensando di sostituire Jonathan Majors per il ruolo di Kang: ‘Non ci sono state discussioni’ - marvelcinemaita : Jonathan Majors scaricato dalla sua agenzia e dal suo PR; Maison Valentino ritira l’invito per il Met Gala -