John Wick | il regista rivela con quali attori vorrebbe lavorare per potenziali sequel e spin-off

Il regista di John Wick Chad Stahelski ha una lista di attori con cui vorrebbe collaborare nel caso in cui venissero realizzati nuovi sequel o spin-off della popolare saga. Chi sarebbe perfetto per un sequel o uno spin-off di John Wick, tra tutte le star del cinema e della televisione? Il regista della saga, Chad Stahelski, ha addirittura una lista di persone con cui vorrebbe lavorare, dovesse essercene l'occasione. Mentre John Wick 4 continua a conquistare il pubblico sugli schermi di tutto il mondo, la saga con protagonista Keanu Reeves si sta già espandendo con due spin-off: Ballerina con Ana de ...

Chi sarebbe perfetto per un sequel o uno spin - off di John Wick , tra tutte le star del cinema e della televisione Il regista della saga, Chad Stahelski , ha addirittura una lista di persone con cui vorrebbe lavorare , dovesse essercene l'occasione. BOOM Headshot! Linguaggi cinematografici mutuati dal videogioco in John Wick 4 Con John Wick ci troviamo davanti ad un nuovo tipo di prodotti culturali; non possiamo parlare di adattamento di nessun videogame , eppure scorre sullo schermo come uno di questi, con una divisione ... The Continental, Indy 5, Star Wars, Maxxxine, Twisters (400 LIVE -... Ma è mai possibile che fanno una serie su chiunque a Star Wars ma ancora niente su Ben Quadinaros Uscirà a settembre The Continental , il primo spin - off ufficiale della saga di John Wick, ambientato negli anni '70 e con Mel Gibson (giustamente quello degli anni '70 perché quello di adesso ha una brutta reputazione). Vi parliamo anche del nuovo trailer di Indiana Jones e il ...