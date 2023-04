(Di martedì 18 aprile 2023) Il cantante dopo aver letto Spare, che considera «una grave mancanza di rispetto» verso la famiglia e gli amici di, si è sfogato con The Telegraph: «Vuoi passare inosservato? Allora stai zitto e non attirare l’attenzione»

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... guszimmerfrei : A che serve leggere elogi di Avi Maneske e Signorini vanesi quando quest'uomo, sir John Lydon, aveva già detto tutt… - GianniVaretto : RT @LaStampa: “Harry e Meghan andate al diavolo!”, lo sfogo arriva dal vicino di casa: John Lydon dei Sex Pistols - SaCe86 : “Harry e Meghan andate al diavolo!”, lo sfogo arriva dal vicino di casa: John Lydon dei Sex Pistols - Fangareggi : RT @24emilia: Reggio. Dj Vanni Neri presenta ‘Da John Lydon a Johnny Rotten’ | 24Emilia - 24emilia : Reggio. Dj Vanni Neri presenta ‘Da John Lydon a Johnny Rotten’ | 24Emilia -

Non se ne può dei Sussex. Neppure più i coinquilini li sopportano, a mandarli a quel paese (in modo più colorito) il cantante del celebre gruppo ...0522 441044 - Sabato 22 aprile alle ore 17 per un incontro con il pubblico in occasione della pubblicazione del suo nuovo libro 'Da Johnny Rotten a. L'immagine pubblica di un anticristo", ...E tra chi non sopporta la coppia in fuga in California c'è anche il celebre vicino di casa, ossia, la voce dei Sex Pistols , band inglese che ha fatto la storia del punk (e caso vuole che ...

John Lydon dei Sex Pistols, vicino di casa dei Sussex: «Harry e Meghan andate al diavolo!» Vanity Fair Italia

Ora alla lista di quelli che dei Sussex non ne possono più si è aggiunto un loro vicino di casa: John Lydon dei Sex Pistols. Il cantante del celebre gruppo punk - nato a Londra ma trasferitosi da ...Non se ne può dei Sussex. Neppure più i coinquilini li sopportano, a mandarli a quel paese (in modo più colorito) il cantante del celebre gruppo punk ...