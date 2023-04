JJ4, catturata l’orsa che ha ucciso Andrea Papi (Di martedì 18 aprile 2023) catturata nella notte JJ4, l’orsa che lo scorso 5 Aprile ha ucciso Andrea Papi, 26enne di Caldes. Il ragazzo stava facendo una seduta di running sui sentieri del monte Peller. l’orsa è stata catturata mediante trappola a tubo con all’interno della frutta alle ore 23 di ieri nella zona del torrente Meledrio. Attualmente si trova al Centro di recupero fauna alpina del Casteller. Con lei c’è anche M49, l’orso che per ben due volte è riuscito a fuggire dalla struttura prima di essere ricatturato, giudicato pericoloso. Nel corso della conferenza stampa, il presidente della provincia di Trento Maurizio Fugatti ha dichiarato: “Questo dimostra che quando c’è la possibilità di catturare gli animali pericolosi le nostre strutture sono in grado di farlo in tempi celeri. I ... Leggi su zon (Di martedì 18 aprile 2023)nella notte JJ4,che lo scorso 5 Aprile ha, 26enne di Caldes. Il ragazzo stava facendo una seduta di running sui sentieri del monte Peller.è statamediante trappola a tubo con all’interno della frutta alle ore 23 di ieri nella zona del torrente Meledrio. Attualmente si trova al Centro di recupero fauna alpina del Casteller. Con lei c’è anche M49, l’orso che per ben due volte è riuscito a fuggire dalla struttura prima di essere ricatturato, giudicato pericoloso. Nel corso della conferenza stampa, il presidente della provincia di Trento Maurizio Fugatti ha dichiarato: “Questo dimostra che quando c’è la possibilità di catturare gli animali pericolosi le nostre strutture sono in grado di farlo in tempi celeri. I ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... enpaonlus : Catturata questa notte l’orsa Jj4 con i suoi piccoli. ENPA LEIDAA e OIPA: “Il decreto del TAR che sospende l’ordina… - fanpage : L'orsa Jj4 è stata catturata, Lav: 'Penseremo noi a trasferirla all'estero' #18aprile - Agenzia_Ansa : Catturata nella notte l'orsa JJ4 che ha ucciso il runner. In mattinata a Trento conferenza stampa nel palazzo della… - Andreaacquista : RT @ClaudiaToni: La MAMMA deve partire per un viaggio figli miei adorati.. Non so se tornerò più.. Siate forti e rendetemi orgogliosa di es… - redsowhunter : RT @enpaonlus: Catturata questa notte l’orsa Jj4 con i suoi piccoli. ENPA LEIDAA e OIPA: “Il decreto del TAR che sospende l’ordinanza di ab… -