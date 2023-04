Jannik Sinner svela l’avversario peggiore: “La mia grande sfida è contro Medvedev, è il motivo per cui mi alleno” (Di martedì 18 aprile 2023) Jannik Sinner si è reso protagonista di un vero e proprio tour de force di altissimo spessore tecnico, raggiungendo almeno la semifinale negli ultimi tre Masters 1000 disputati. Il tennista italiano è stato sconfitto da Carlos Alcaraz a Indian Wells, ma poi si è riscattato contro lo spagnolo a Miami prima di essere battuto da Daniil Medvedev nell’atto conclusivo. Dopo la doppia avventura sul cemento statunitense, l’altoatesino si è distinto sulla terra rossa di Montecarlo, inchinandosi però al cospetto di Holger Rune. L’attuale numero 8 al mondo, nonché numero 3 della ATP Race, sarà impegnato questa settimana al torneo ATP 500 di Barcellona, dove esordirà mercoledì 19 aprile contro l’argentino Schwartzman. Si potrebbe anche palesare una finale contro Alcaraz, la più attesa da tutti gli ... Leggi su oasport (Di martedì 18 aprile 2023)si è reso protagonista di un vero e proprio tour de force di altissimo spessore tecnico, raggiungendo almeno la semifinale negli ultimi tre Masters 1000 disputati. Il tennista italiano è stato sconfitto da Carlos Alcaraz a Indian Wells, ma poi si è riscattatolo spagnolo a Miami prima di essere battuto da Daniilnell’atto conclusivo. Dopo la doppia avventura sul cemento statunitense, l’altoatesino si è distinto sulla terra rossa di Montecarlo, inchinandosi però al cospetto di Holger Rune. L’attuale numero 8 al mondo, nonché numero 3 della ATP Race, sarà impegnato questa settimana al torneo ATP 500 di Barcellona, dove esordirà mercoledì 19 aprilel’argentino Schwartzman. Si potrebbe anche palesare una finaleAlcaraz, la più attesa da tutti gli ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... angelomangiante : +++Jannik #Sinner batte #Musetti 62 62 e diventa il più giovane giocatore nell'era Open a raggiungere le semifinali… - WeAreTennisITA : SINNER SALE AL NUMERO 8???? Rune non ha difeso i punti del Challenger di Sanremo 2022 e così Jannik lo scavalca in c… - Eurosport_IT : JANNIK SINNER IN SEMIFINALEEEEEEE! ???? Non c'è storia nel derby italiano a Monte-Carlo: Lorenzo Musetti si arrende… - OA_Sport : Jannik Sinner svela l’avversario peggiore: “La mia grande sfida è contro Medvedev, è il motivo per cui mi alleno” - - Moixus1970 : RT @OA_Sport: ATP Barcellona 2023: prende forma il tabellone di Jannik Sinner. Eliminato un veterano spagnolo - -