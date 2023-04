Jankulovski: ‘Napoli-Milan? Passeranno i rossoneri’ (Di martedì 18 aprile 2023) Il doppio ex di Napoli-Milan Marek Jankulovski parla alla pagina malinconiarossonera: "Ho passato sei anni bellissimi al Milan ma non... Leggi su calciomercato (Di martedì 18 aprile 2023) Il doppio ex di Napoli-Marekparla alla pagina malinconiarossonera: "Ho passato sei anni bellissimi alma non...

Milan - Napoli, Jankulovski: "Non conta la distanza in campionato" Le parole di Marek Jankulovski, ex calciatore del Milan, sulla sfida dei quarti di finale di Champions League contro il Napoli Marek Jankulovski ha parlato a Rai Radio 1 Sport della sfida tra Milan e Napoli. 'Il Napoli sarà più attento - ha proseguito Jankulovski - per il Milan invece sarà molto più difficile dopo lo 0 - 4 del Maradona: il grande entusiasmo e la consapevolezza di poter battere ...' Notizie Calcio Napoli - Marek Jankulovski, ex giocatore del Milan, ha parlato ai microfoni di Tutti Convocati, trasmissione in onda sulle frequenze di Radio24.