James Bond | Denis Villeneuve dirigerà il prossimo film della saga? RUMOR

(Di martedì 18 aprile 2023) Una recente indiscrezione vedrebbe il pluripremiato registacome la scelta principale dalla produzione per dirigere ilcapitolo su. Sebbene il casting per il nuovonon sia ancora iniziato, negli ultimi mesi sono stati molteplici i papabili nomi finiti in rete, su tutti quelli di Aaron Taylor-Johnson e Taron Egerton, che però ha prontamente smentito. Adesso si diffonde un nuovosul possibile regista: secondo l'account DeuxMoi,sarebbe la scelta principale per dirigere ildel franchise. Ilsarebbe stato confermato anche dal portale World of Reel secondo cui Barbara Broccoli avrebbe ...

Sebbene il casting per il nuovonon sia ancora iniziato, negli ultimi mesi sono stati molteplici i papabili nomi finiti in rete, su tutti quelli di Aaron Taylor - Johnson e Taron Egerton, che però ha prontamente smentito .approfondimento Ballerina, data d'uscita dello spin - off di John Wick con Ana de Armas Come in un film diLa novità più notevole in questo caso è l'uso dello spionaggio informatico che ...La trama del film : Il film è ambientato agli inizi della carriera di, mentre lavora per guadagnarsi la "licenza di uccidere". L'agente viene inviato in Madagascar: la sua missione è ...

James Bond, un nuovo retroscena svela il perché del fallimento di molti candidati. Ed è sorprendente Best Movie

Una recente indiscrezione vedrebbe il pluripremiato regista Denis Villeneuve come la scelta principale dalla produzione per dirigere il prossimo capitolo su James Bond.Inizialmente pare che Craig avesse rifiutato di interpretare James Bond per poi cambiare idea dopo aver letto la sceneggiatura del primo film. Dopo aver deciso di partecipare al progetto, l'attore ...