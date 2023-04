Ituma, il parroco: “Non vergognatevi di avere paura del buio” (Di martedì 18 aprile 2023) Don Ivan Bellini, parroco in San Filippo Neri, sceglie le parole di Papa Francesco per dare l'ultimo saluto a Julia Ituma Leggi su golssip (Di martedì 18 aprile 2023) Don Ivan Bellini,in San Filippo Neri, sceglie le parole di Papa Francesco per dare l'ultimo saluto a Julia

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... susydigennaro : RT @napolimagazine: ITUMA - Il parroco: 'Non vergognatevi di avere paura del buio' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: ITUMA - Il parroco: 'Non vergognatevi di avere paura del buio' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: ITUMA - Il parroco: 'Non vergognatevi di avere paura del buio' - napolimagazine : ITUMA - Il parroco: 'Non vergognatevi di avere paura del buio' - apetrazzuolo : ITUMA - Il parroco: 'Non vergognatevi di avere paura del buio' -