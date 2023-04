Italia-Polonia: Mattarella vede Morawiecki e presidenti Camere, nel pomeriggio ad Auschwitz (Di martedì 18 aprile 2023) Varsavia, 18 apr. (Adnkronos) - Seconda giornata della Visita di Stato in Polonia del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che in mattinata a Varsavia ha incontrato il Primo ministro polacco, Mateusz Morawiecki, e i presidenti della Camera, Elzbieta Witek, e del Senato, Tomasz Grodzki. Ora il Capo dello Stato, accompagnato dalla figlia, Laura, e dal viceministro degli Esteri, Edmondo Ciriellli, è in viaggio verso Cracovia e nel pomeriggio sarà ad Auschwitz, dove deporrà una corona di fronte al Muro delle esecuzioni. Quindi visiterà il Museo insieme alle sorelle Andra e Tatiana Bucci, sopravvissute alla deportazione nel campo di concentramento, e agli studenti di tre istituti Italiani e infine parteciperà alla cerimonia di conclusione della Marcia dei Vivi. ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 18 aprile 2023) Varsavia, 18 apr. (Adnkronos) - Seconda giornata della Visita di Stato indel Presidente della Repubblica, Sergio, che in mattinata a Varsavia ha incontrato il Primo ministro polacco, Mateusz, e idella Camera, Elzbieta Witek, e del Senato, Tomasz Grodzki. Ora il Capo dello Stato, accompagnato dalla figlia, Laura, e dal viceministro degli Esteri, Edmondo Ciriellli, è in viaggio verso Cracovia e nelsarà ad, dove deporrà una corona di fronte al Muro delle esecuzioni. Quindi visiterà il Museo insieme alle sorelle Andra e Tatiana Bucci, sopravvissute alla deportazione nel campo di concentramento, e agli studenti di tre istitutini e infine parteciperà alla cerimonia di conclusione della Marcia dei Vivi. ...

