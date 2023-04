Ita, arriva Il “Galateo” di stile (d’altri tempi) per i propri dipendenti. «Niente barba senza baffi, orecchini solo per le donne» (Di martedì 18 aprile 2023) «Fumare in presenza dei passeggeri, stare a braccia conserte in pubblico, tenere le mani in tasca in pubblico, consumare bevande o cibi in presenza dei passeggeri, masticare la gomma, tenere telefoni fissati all’uniforme, pubblicare sui social foto in divisa con il brand Ita». Questi sono solo alcuni dei divieti imposti da Ita Airways – che a breve dovrebbe trovare l’accordo definitivo con Lufthansa – ai propri dipendenti. Ma la compagnia aerea di Stato, non si limita a questo, dato che ha emesso un vero e proprio Galateo, illustrato in 43 diapositive, in italiano e in inglese, che trattano non solo ogni capo d’abbigliamento della divisa, ma anche scelte stilistiche personali come l’acconciatura di barba e capelli o gli accessori che ... Leggi su open.online (Di martedì 18 aprile 2023) «Fumare in predei passeggeri, stare a braccia conserte in pubblico, tenere le mani in tasca in pubblico, consumare bevande o cibi in predei passeggeri, masticare la gomma, tenere telefoni fissati all’uniforme, pubblicare sui social foto in divisa con il brand Ita». Questi sonoalcuni dei divieti imposti da Ita Airways – che a breve dovrebbe trovare l’accordo definitivo con Lufthansa – ai. Ma la compagnia aerea di Stato, non si limita a questo, dato che ha emesso un vero e, illustrato in 43 diapositive, in italiano e in inglese, che trattano nonogni capo d’abbigliamento della divisa, ma anche scelte stilistiche personali come l’acconciatura die capelli o gli accessori che ...

