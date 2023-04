Istruttoria Antitrust su Bat Italia e Amazon: “Pubblicità ingannevole sulle sigarette elettroniche e i rischi per la salute” (Di martedì 18 aprile 2023) L’Antitrust ha avviato un’Istruttoria nei confronti di Bat Italia e di Amazon per presunta Pubblicità ingannevole sulle sigarette elettroniche. Secondo l’Agcm, nei messaggi promozionali del dispositivo Glo Hyper X2 le due aziende ometterebbero informazioni o fornirebbero informazioni ingannevoli in merito ai rischi per la salute legati all’uso del prodotto e al divieto di utilizzo per i minori. Glo Hyper X2 è il modello più recente di prodotto a tabacco riscaldato sviluppato e messo in commercio da British American Tobacco. Nei messaggi con cui si pubblicizza non viene esplicitato, o viene affermato in maniera inadeguata, che il suo utilizzo comporta l’emissione di nicotina. Anzi, nei messaggi si ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 18 aprile 2023) L’ha avviato un’nei confronti di Bate diper presunta. Secondo l’Agcm, nei messaggi promozionali del dispositivo Glo Hyper X2 le due aziende ometterebbero informazioni o fornirebbero informazioni ingannevoli in merito aiper lalegati all’uso del prodotto e al divieto di utilizzo per i minori. Glo Hyper X2 è il modello più recente di prodotto a tabacco riscaldato sviluppato e messo in commercio da British American Tobacco. Nei messaggi con cui si pubblicizza non viene esplicitato, o viene affermato in maniera inadeguata, che il suo utilizzo comporta l’emissione di nicotina. Anzi, nei messaggi si ...

