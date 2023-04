Isola, Marco e Paolo lanciano le prime stoccate ai naufraghi (Di martedì 18 aprile 2023) Radunati in Palapa i naufraghi hanno visto un filmato di Marco e Paolo e le loro prime impressioni sui loro compagni de L'Isola L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di martedì 18 aprile 2023) Radunati in Palapa ihanno visto un filmato die le loroimpressioni sui loro compagni de L'L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ultimora_pol : Marco #Rizzo: 'Mi chiedo, ad esempio, come mai le isole Malvinas di fronte all’Argentina, a 12mila km da Londra, po… - IsolaDeiFamosi : Lo zoo radiofonico è il loro ring, adesso sono pronti ad affrontare anche gli animali hondureñi ???? Su le mani per P… - Marco_HolweS : complimenti a Simone , grande sorpresa in questa puntata #isola #isoladeifamosi - xfreehugstylesx : RT @nikka1973: Prima puntata e già so esattamente chi salverò sempre (paolo & marco) e chi cercherò di sbattere sempre fuori (Helena) #isola - nikka1973 : Prima puntata e già so esattamente chi salverò sempre (paolo & marco) e chi cercherò di sbattere sempre fuori (Helena) #isola -