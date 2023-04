Isola, Ilary Blasi in modalità Shakira lancia frecciatine a Totti – Video (Di martedì 18 aprile 2023) “L’Isola dei Famosi” parte col botto. Spumeggiante e carica a pallettoni, Ilary Blasi fa il suo ingresso in studio sulle Perizona Magazine. Leggi su perizona (Di martedì 18 aprile 2023) “L’dei Famosi” parte col botto. Spumeggiante e carica a pallettoni,fa il suo ingresso in studio sulle Perizona Magazine.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... IsolaDeiFamosi : Modalità scongelamento finalmente completata! ???? Ilary è tornata! ???? Ci vediamo stasera in prima serata su Canale… - Corriere : Ilary Blasi, frecciata a Totti in diretta tv: «Per uno che va, c’è sempre uno che arriva...» - dottoressa07 : RT @harsiness: mi dispiace per ilary lei non si divertirà mai più così tanto #isola - supremanes : RT @oocisola: ilary saluta nicola savino lasciando intendere di star parlando di totti #isola - thxupayne : RT @oocisola: suor cristina: “io credo nello spirito santo” ilary blasi: “tu devi credere soltanto nello spirito dell’isola” -