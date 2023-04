Isola dei Famosi, Vladimir Luxuria lancia una frecciatina: «Mi piace il Belen maschio» (Di martedì 18 aprile 2023) Inizio con il botto per la nuova edizione de L'Isola dei Famosi 2023 con Ilary Blasi, che ha mandato più di una frecciatina all'ex marito Francesco Totti. Ma...non è stata... Leggi su leggo (Di martedì 18 aprile 2023) Inizio con il botto per la nuova edizione de L'dei2023 con Ilary Blasi, che ha mandato più di unaall'ex marito Francesco Totti. Ma...non è stata...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : ‘Ndrangheta a Milano, 20 anni al figlio del boss della Comasina Pepè Flachi. Franco Terlizzi, ex naufrago dell’Isol… - MedInfinityIT : Fan dei culurgiones, palesatevi! ?? Twittate con #IsolaParty per interagire in diretta con noi! Seguite QUI e ORA… - MarcoFattorini : #Taiwan produce il 90% dei chip mondiali più sofisticati. Cosa succederebbe se l'isola finisse sotto il controllo c… - franceesco_ : RT @ZanoMind: ah quindi la blasi per fare un po di share a quella merda dell'isola dei famosi fa le frecciatine ar capitano.. Ho capito Dri… - ADelleNotizie : Anticipazioni Isola dei Famosi: esce proprio lui! #gfvip #nikiters #incorvassi #donnalisi #oriana #oriele #micol… -