“Isola dei famosi”, Luxuria senza freni: la frecciatina su Belen spiazza tutti (Di martedì 18 aprile 2023) Personaggi tv. Vladimir Luxuria senza freni all’Isola dei famosi: la frecciatina sui Rodriguez spiazza tutti – La nuova stagione dell’Isola dei famosi è stata spumeggiante: Ilary Blasi, la padrona di casa, ha lanciato più di una frecciatina all’ex marito Francesco Totti. Non è stata però la sola: anche Vladimir Luxuria, confermata come opinionista al reality show di Canale 5, ha volutamente scherzato sulla famiglia Rodriguez. Sentite un po’ cosa ha detto nel corso della prima puntata… Leggi anche: “L’Isola dei famosi” 2023, cos’è successo a Corinne Clery prima di sbarcare in Honduras Leggi anche: “Isola dei ... Leggi su tvzap (Di martedì 18 aprile 2023) Personaggi tv. Vladimirall’dei: lasui Rodriguez– La nuova stagione dell’deiè stata spumeggiante: Ilary Blasi, la padrona di casa, ha lanciato più di unaall’ex marito Francesco Totti. Non è stata però la sola: anche Vladimir, confermata come opinionista al reality show di Canale 5, ha volutamente scherzato sulla famiglia Rodriguez. Sentite un po’ cosa ha detto nel corso della prima puntata… Leggi anche: “L’dei” 2023, cos’è successo a Corinne Clery prima di sbarcare in Honduras Leggi anche: “dei ...

