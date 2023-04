Isola dei Famosi, il cambio look di Ilary Blasi scatena il web: è caccia alle somiglianze (Di martedì 18 aprile 2023) Fan scatenati sul cambio look della conduttrice de L’Isola dei Famosi 2023, Ilary Blasi: è caccia alle somiglianze É partita ieri sera la prima puntata tanto attesa de L’Isola dei Famosi. Al timone del reality show abbiamo ritrovato Ilary Blasi che ha scelto un look anni Ottanta con frangia che ha scatenato l’ironia del web, a caccia di possibili somiglianze della conduttrice. Ilary non ha risparmiato di lanciare una frecciatina al suo ex marito, Francesco Totti. É entrata in studio sulle note di “Freedom” di Robbie Williams e immediatamente ha giocato sui doppi sensi, ... Leggi su 361magazine (Di martedì 18 aprile 2023) Fanti suldella conduttrice de L’dei2023,: èÉ partita ieri sera la prima puntata tanto attesa de L’dei. Al timone del reality show abbiamo ritrovatoche ha scelto unanni Ottanta con frangia che hato l’ironia del web, adi possibilidella conduttrice.non ha risparmiato di lanciare una frecciatina al suo ex marito, Francesco Totti. É entrata in studio sulle note di “Freedom” di Robbie Williams e immediatamente ha giocato sui doppi sensi, ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : ‘Ndrangheta a Milano, 20 anni al figlio del boss della Comasina Pepè Flachi. Franco Terlizzi, ex naufrago dell’Isol… - MedInfinityIT : Fan dei culurgiones, palesatevi! ?? Twittate con #IsolaParty per interagire in diretta con noi! Seguite QUI e ORA… - MarcoFattorini : #Taiwan produce il 90% dei chip mondiali più sofisticati. Cosa succederebbe se l'isola finisse sotto il controllo c… - Maracanazo50 : @presidentegoat Se hai guardato l'isola dei famosi effettivamente la tua deduzione è corretta. - chi_rum_bolo : RT @ZanoMind: ah quindi la blasi per fare un po di share a quella merda dell'isola dei famosi fa le frecciatine ar capitano.. Ho capito Dri… -