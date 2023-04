Isola dei famosi, al via la nuova edizione: frecciatina di Ilary Blasi a Francesco Totti (Di martedì 18 aprile 2023) L'edizione numero 17 dell'Isola dei famosi è partita. I 16 naufraghi, presentati al pubblico da Ilary Blasi, alla sua terza conduzione consecutiva del reality, si sono lanciati dall'elicottero e hanno subito iniziato a prendere confidenza con l'Isola di Cayos Cochinos, dove hanno trovato, ad accoglierli, l'inviato Alvin. I concorrenti sono stati suddivisi in tre tribù: Chicas (Claudia Motta, Corinne Clery, Cristina Scuccia, Fiore Argento, Helena Prestes, Nathaly Caldonazzo e Pamela Camassa), Hombres (Andrea Lo Cicero, Marco Predolin e Christopher Leoni) e Accoppiados (i Jalisse, Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini, Marco Mazzoli e Paolo Noise). A questi si è aggiunto un 17esimo concorrente, Luca Vetrone che ha vinto al televoto, contro Jhonatan Andres Mujica Carrillo, la ... Leggi su ultimora.news (Di martedì 18 aprile 2023) L'numero 17 dell'deiè partita. I 16 naufraghi, presentati al pubblico da, alla sua terza conduzione consecutiva del reality, si sono lanciati dall'elicottero e hanno subito iniziato a prendere confidenza con l'di Cayos Cochinos, dove hanno trovato, ad accoglierli, l'inviato Alvin. I concorrenti sono stati suddivisi in tre tribù: Chicas (Claudia Motta, Corinne Clery, Cristina Scuccia, Fiore Argento, Helena Prestes, Nathaly Caldonazzo e Pamela Camassa), Hombres (Andrea Lo Cicero, Marco Predolin e Christopher Leoni) e Accoppiados (i Jalisse, Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini, Marco Mazzoli e Paolo Noise). A questi si è aggiunto un 17esimo concorrente, Luca Vetrone che ha vinto al televoto, contro Jhonatan Andres Mujica Carrillo, la ...

