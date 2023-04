Isola dei Famosi 2023 replica prima puntata 17 aprile in streaming, quando su Mediaset Extra (Di martedì 18 aprile 2023) Isola dei Famosi 2023 replica prima puntata 17 aprile Ilary Blasi accende i riflettori della diciassettesima edizione dell’Isola dei Famosi. In compagnia degli opinionisti Enrico Papi e Vladimir Luxuria, la conduttrice romana ha presentato la serata introducendo tutti i 16 naufraghi. Si comincia da 4 donne: Corinne Clery, Helena Prestes, Fiore Argento e Cristina Scuccia (ex Suor Cristina). Si prosegue con la coppia Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini fino alla formazione delle 3 Tribù distinte in uomini, donne e coppie. Spazio anche ai bonitos con la vittoria di Luca contro Jhonatan. La serata prosegue con le prime nomination. Al televoto vanno Marco Predolin e Helena Prestes. Ecco come rivedere la ... Leggi su spettacoloitaliano (Di martedì 18 aprile 2023)dei17Ilary Blasi accende i riflettori della diciassettesima edizione dell’dei. In compagnia degli opinionisti Enrico Papi e Vladimir Luxuria, la conduttrice romana ha presentato la serata introducendo tutti i 16 naufraghi. Si comincia da 4 donne: Corinne Clery, Helena Prestes, Fiore Argento e Cristina Scuccia (ex Suor Cristina). Si prosegue con la coppia Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini fino alla formazione delle 3 Tribù distinte in uomini, donne e coppie. Spazio anche ai bonitos con la vittoria di Luca contro Jhonatan. La serata prosegue con le prime nomination. Al televoto vanno Marco Predolin e Helena Prestes. Ecco come rivedere la ...

