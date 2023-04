Isola dei Famosi 2023 | Marco Predolin o Helen Prestes | chi vuoi salvare? Il SONDAGGIO

(Di martedì 18 aprile 2023) Chitra? Sono loro i primi due naufraghi nominati al termine della prima puntata dell’deiandata in onda nella prima serata di ieri di Canale 5. Con i primi due nomi si è aperto ufficialmente il televoto dell’, ma potrete esprimere la vostra preferenza... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : ‘Ndrangheta a Milano, 20 anni al figlio del boss della Comasina Pepè Flachi. Franco Terlizzi, ex naufrago dell’Isol… - MarcoFattorini : #Taiwan produce il 90% dei chip mondiali più sofisticati. Cosa succederebbe se l'isola finisse sotto il controllo c… - CondividiT35971 : RT @Novella_2000: Isola dei Famosi, Helena o Marco - chi vuoi salvare? PARTECIPA AL SONDAGGIO #isola - Novella_2000 : Ilary Blasi scatenata a L'Isola (e ha già fatto la prima esilarante gaffe) - VIDEO #isola - tuttotv_info : #AscoltiTV: ?? #Isola parte bene col 23,33%; ?? le repliche di #Montalbano non funzionano più (16,6%). Nelle 24 ore:… -

Così i media hanno riportato di episodi di attacchi di panico nella calcavicoli, dell'alto ... Poco distante dalle Cinque Terre, l'Palmaria si appresta a subire un simile processo, ma finora ......inglese fa esplodere 6.800 tonnellate di esplosivo con l'intento di distruggere l'intera1948 ... Giornata Mondiale del Radioamatore Giornata InternazionaleMonumenti eSiti Nazionali: ...... siamo di nuovo pronti a rituffarci in questo immenso universo narrativo grazie all'arrivo... Ora Morgan, Madison e gli altri che hanno portato sull'vivono sotto il cinico dominio di PADRE. ...

"L'Isola dei Famosi", Ilary Blasi apre la nuova edizione con delle frecciatine a Totti TGCOM

I lary Blasi torna a condurre l’ Isola dei Famosi con un nuovo sorprendente look che si ispira alle chiome leonine in stile Eighties. Per fare ancora più scena, in una scintillante tinta che più ...Chi sono i nominati dell’Isola dei Famosi: le nomination del 17 aprile. Helena Prestes e Marco Predolin sono i due concorrenti finiti in… Leggi ...