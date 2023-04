Isola dei Famosi 2023 | l’ex suora Cristian Scuccia attira subito le polemiche | il motivo

Leggi su anticipazionitv

(Di martedì 18 aprile 2023) Mancano poche ore ed è tutto pronto per la nuova edizione dell’dei, che esordirà stasera, lunedì 17 aprile, su Canale 5, in prima serata al posto del Grande Fratello Vip 7. Nel cast di naufraghi che parteciperanno a questa edizione del reality più avventuroso della televisione italiana c’è anche Cristina, exe cantante che ha vinto l’edizione 2014 del talent The Voice. E la ex suora hacominciato a far parlare di sé per una scelta controversa: quella di non indossare il bikini come faranno invece le altre naufraghe e come da sempre è abitudine nel programma, che si “svolge” su una spiaggia in Honduras.dei, la decisione di CristinaIntervistata a ...