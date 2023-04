Isola dei Famosi 2023 | leader e nuovo naufrago | nominati prima puntata del 17 aprile

Leggi su blogtivvu

(Di martedì 18 aprile 2023) Nellaserata di ieri, lunedì 17, è andata in scena ladell’dei. Il ritorno di Ilary Blasi in tv non è passato in secondo piano. Al suo fianco, in studio, l’amica Vladimir Luxuria e la new entry Enrico Papi. Oltre ai naufraghi annunciati se ne è aggiunto un... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.