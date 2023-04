Isola dei Famosi 2023, le pillole velenose de La Velenosa – EPISODIO 1: Ilary la vera protagonista (Di martedì 18 aprile 2023) Finalmente è tornata colei che odia le smancerie, colei che si sca**a dopo 10 minuti di puntata, colei che fa più gaffe di Mike Bongiorno, la Queen del trash Ilary Blasi! Io dopo sei mesi di Signorini che si commuove quando racconta le storie dei vipponi per poi farne carne da macello, mi meritavo una Blasi che palesemente schifa tutti i naufraghi?. Dopo sei mesi di pipponi e sermoni avevo proprio bisogno di Ilary che se ne sbatte di tutto e di tutti. Ho amato come ha iniziato, con una per niente sottile frecciatina all’ex marito: “Molte cose sono cambiate, un uomo che era al mio fianco, non c’è più… Nicola Savino! Ma per uno che se ne va, un altro arriva”. Zan Zan! Amo la sua insofferenza dopo due minuti ai concorrenti, vi immaginate se avesse presentato lei quest’edizione del GF Vip? Alcuni parenti l’avrebbero fatta arrestare altro che diffide. Vi ... Leggi su nonsolo.tv (Di martedì 18 aprile 2023) Finalmente è tornata colei che odia le smancerie, colei che si sca**a dopo 10 minuti di puntata, colei che fa più gaffe di Mike Bongiorno, la Queen del trashBlasi! Io dopo sei mesi di Signorini che si commuove quando racconta le storie dei vipponi per poi farne carne da macello, mi meritavo una Blasi che palesemente schifa tutti i naufraghi?. Dopo sei mesi di pipponi e sermoni avevo proprio bisogno diche se ne sbatte di tutto e di tutti. Ho amato come ha iniziato, con una per niente sottile frecciatina all’ex marito: “Molte cose sono cambiate, un uomo che era al mio fianco, non c’è più… Nicola Savino! Ma per uno che se ne va, un altro arriva”. Zan Zan! Amo la sua insofferenza dopo due minuti ai concorrenti, vi immaginate se avesse presentato lei quest’edizione del GF Vip? Alcuni parenti l’avrebbero fatta arrestare altro che diffide. Vi ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : ‘Ndrangheta a Milano, 20 anni al figlio del boss della Comasina Pepè Flachi. Franco Terlizzi, ex naufrago dell’Isol… - MarcoFattorini : #Taiwan produce il 90% dei chip mondiali più sofisticati. Cosa succederebbe se l'isola finisse sotto il controllo c… - Paolo50128932 : RT @World24New: Mentre celebriamo l'inizio dell'Isola dei famosi e l'arrivo di nuovi vaccini, i francesi prendono in mano il loro futuro e… - sunstateofmind_ : La scelta di Helena potrebbe sembrare paracula,perché Claudia potrebbe essere una forte… Conoscendo bene i reality… - MarcoCiprianoRF : @AJG_Official @ilMenestrelloh Ma chi è uno da isola dei non famosi o uno da grande fratello pseudo vip -