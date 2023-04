Isola dei Famosi 2023: Ilary Blasi: “L’uomo che era vicino a me non c’è più” (Di martedì 18 aprile 2023) Ilary Blasi ha iniziato L'Isola dei Famosi 2023 salutando l'uomo che non le sarà accanto in questa avventura Ilary Blasi inizia L'Isola dei Famosi affrontando, con la sua solita ironia, la separazione con Francesco Totti. La frase iniziale della conduttrice, che sembra riferita al suo ex marito, in realtà era un saluto a Nicola Savino, ex opinionista del reality, ed ora conduttore a TV8. "È esattamente un anno che non ci vediamo. "Vi avevo lasciato con un claim: tutto può cambiare. Ed effettivamente tante cose sono cambiate. Come sapete, un uomo che era vicino a me, che era al mio fianco, non c'è più", sono state le parole di Ilary Blasi che sembravano riferirsi alla separazione con ... Leggi su movieplayer (Di martedì 18 aprile 2023)ha iniziato L'deisalutando l'uomo che non le sarà accanto in questa avventurainizia L'deiaffrontando, con la sua solita ironia, la separazione con Francesco Totti. La frase iniziale della conduttrice, che sembra riferita al suo ex marito, in realtà era un saluto a Nicola Savino, ex opinionista del reality, ed ora conduttore a TV8. "È esattamente un anno che non ci vediamo. "Vi avevo lasciato con un claim: tutto può cambiare. Ed effettivamente tante cose sono cambiate. Come sapete, un uomo che eraa me, che era al mio fianco, non c'è più", sono state le parole diche sembravano riferirsi alla separazione con ...

