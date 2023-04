Isola dei Famosi 2023: il ‘bonitos’ Luca batte Jhonatan al televoto flash ed entra in gioco (Di martedì 18 aprile 2023) Bonitos - Isola dei Famosi 17 Single, prestanti fisicamente e pronti ad unirsi alla tribù degli Hombres dell’Isola dei Famosi. Parliamo di Luca Vetrone e Jhonatan Mujica, i due “bonitos” che si sono scontrati al televoto flash nella prima puntata per entrare in gioco nella diciassettesima edizione del reality condotto da Ilary Blasi. A spuntarla, tra i due, è stato Luca, 28enne di Riccione. Studia alla magistrale in scienze motorie e, nel frattempo, lavora come personal trainer. Nel 2017 ha conquistato la fascia di “Un bello per il cinema”. Da piccolo era magro e non si piaceva fisicamente; per questo ha messo tanto impegno e determinazione per migliorarsi. E’ pronto a spaccare massi e a pescare a ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 18 aprile 2023) Bonitos -dei17 Single, prestanti fisicamente e pronti ad unirsi alla tribù degli Hombres dell’dei. Parliamo diVetrone eMujica, i due “bonitos” che si sono scontrati alnella prima puntata perre innella diciassettesima edizione del reality condotto da Ilary Blasi. A spuntarla, tra i due, è stato, 28enne di Riccione. Studia alla magistrale in scienze motorie e, nel frattempo, lavora come personal trainer. Nel 2017 ha conquistato la fascia di “Un bello per il cinema”. Da piccolo era magro e non si piaceva fisicamente; per questo ha messo tanto impegno e determinazione per migliorarsi. E’ pronto a spaccare massi e a pescare a ...

