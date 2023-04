Isola dei famosi 2023, chi sono i Jalisse? Vita privata e carriera della coppia (Di martedì 18 aprile 2023) I Jalisse sbarcano all’Isola dei famosi 2023: Alessandra Drusian e il marito Fabio Ricci sono tra i concorrenti del reality in onda su Canale 5 a partire dal 17 aprile 2023. Alessandra è la voce del duo e darà il buongiorno ai naufraghi, portando un po’ di musica sulle spiagge dell’Honduras. Ma chi sono davvero Alessandra Drusian e Fabio Ricci? Isola dei famosi 2023, chi sono i Jalisse? Ovvero Alessandra Drusian e Fabio Ricci Alessandra Drusian è nata ad Oderzo (in provincia di Treviso) il 18 maggio 1969 ed è stata subito notata per la sua bravura canora, partecipando e vincendo diversi concorsi musicali tra il Veneto e il Friuli Venezia Giulia. Nei primi anni ’90 ha fatto alcune ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 18 aprile 2023) Isbarcano all’dei: Alessandra Drusian e il marito Fabio Riccitra i concorrenti del reality in onda su Canale 5 a partire dal 17 aprile. Alessandra è la voce del duo e darà il buongiorno ai naufraghi, portando un po’ di musica sulle spiagge dell’Honduras. Ma chidavvero Alessandra Drusian e Fabio Ricci?dei, chi? Ovvero Alessandra Drusian e Fabio Ricci Alessandra Drusian è nata ad Oderzo (in provincia di Treviso) il 18 maggio 1969 ed è stata subito notata per la sua bravura canora, partecipando e vincendo diversi concorsi musicali tra il Veneto e il Friuli Venezia Giulia. Nei primi anni ’90 ha fatto alcune ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : ‘Ndrangheta a Milano, 20 anni al figlio del boss della Comasina Pepè Flachi. Franco Terlizzi, ex naufrago dell’Isol… - MedInfinityIT : Fan dei culurgiones, palesatevi! ?? Twittate con #IsolaParty per interagire in diretta con noi! Seguite QUI e ORA… - MarcoFattorini : #Taiwan produce il 90% dei chip mondiali più sofisticati. Cosa succederebbe se l'isola finisse sotto il controllo c… - missanastasiaax : Questo si che si chiama programma d’intrattenimento, con una degna conduttrice #isola #isoladeifamosi - Novella_2000 : Un fandom del GF Vip 7 non molla e ha iniziato a sostenere in massa una naufraga de L’isola 17 #isola -