Isola dei famosi 2023, Andrea Lo Cicero: vita privata, lavoro e fidanzata (Di martedì 18 aprile 2023) Andrea Lo Cicero è uno dei concorrenti dell’Isola dei famosi 2023, si tratta di ex-rugbista oggi conduttore del canale di Sky dove con la sua determinazione si sta creando il suo spazio nel mondo della televisione, soprattutto con due programmi dove può trattare le sue grandi passioni. L’ex giocatore è attualmente fidanzato, ma per ora non si sa se ci saranno per lui e la sua amata fiori d’arancio. Per il momento entrambi seguono i loro sogni. Andrea però torna a mettersi in gioco in questa nuova edizione del reality, dove dovrà dimostrare di avere la stoffa del campione per poter sopravvivere per due mesi sulla playa. Isola dei famosi 2023, curiosità e vita di Andrea Lo ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 18 aprile 2023)Loè uno dei concorrenti dell’dei, si tratta di ex-rugbista oggi conduttore del canale di Sky dove con la sua determinazione si sta creando il suo spazio nel mondo della televisione, soprattutto con due programmi dove può trattare le sue grandi passioni. L’ex giocatore è attualmente fidanzato, ma per ora non si sa se ci saranno per lui e la sua amata fiori d’arancio. Per il momento entrambi seguono i loro sogni.però torna a mettersi in gioco in questa nuova edizione del reality, dove dovrà dimostrare di avere la stoffa del campione per poter sopravvivere per due mesi sulla playa.dei, curiosità ediLo ...

