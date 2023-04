Isola 17, prima puntata: Simone Antolini vince la prova e diventa leader con ad Alessandro Cecchi Paone, il ‘bonito’ Luca Vetrone nuovo naufrago. In nomination… (Di martedì 18 aprile 2023) Stasera è andato in onda, in prima serata su Canale 5, l’esordio della diciassettesima edizione de L’Isola dei Famosi. Anche stavolta, alla conduzione Ilary Blasi con Vladimir Luxuria e Enrico Papi nelle vesti di opinionisti. Per la quarta volta invece, a coordinare i naufraghi in collegamento dall’Honduras, la figura di Alvin. La puntata è iniziata con i saluti ai presenti in studio e al pubblico da casa. Subito, virale sul web la prima perla di Ilary: Come sapete, un uomo non è più al mio fianco: Nicola Savino. Ma per uno che va, ce n’è uno che arriva (Enrico Papi, ndr) Successivamente si è entrati nel vivo del game. È andata in onda la clip di presentazione sulla prima tribù di naufraghi: quella composta dalle chicas del cast. Un primo elicottero ha sorvolato le spiagge con Corinne Clery, che è la ... Leggi su isaechia (Di martedì 18 aprile 2023) Stasera è andato in onda, inserata su Canale 5, l’esordio della diciassettesima edizione de L’dei Famosi. Anche stavolta, alla conduzione Ilary Blasi con Vladimir Luxuria e Enrico Papi nelle vesti di opinionisti. Per la quarta volta invece, a coordinare i naufraghi in collegamento dall’Honduras, la figura di Alvin. Laè iniziata con i saluti ai presenti in studio e al pubblico da casa. Subito, virale sul web laperla di Ilary: Come sapete, un uomo non è più al mio fianco: Nicola Savino. Ma per uno che va, ce n’è uno che arriva (Enrico Papi, ndr) Successivamente si è entrati nel vivo del game. È andata in onda la clip di presentazione sullatribù di naufraghi: quella composta dalle chicas del cast. Un primo elicottero ha sorvolato le spiagge con Corinne Clery, che è la ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... IsolaDeiFamosi : Modalità scongelamento finalmente completata! ???? Ilary è tornata! ???? Ci vediamo stasera in prima serata su Canale… - IsolaDeiFamosi : La sentite anche voi la sigla in lontananza?! ???? L'#Isola sta tornando! ????? Questa sera in prima serata su Canale 5… - IsolaDeiFamosi : La prima tribù è al completo. Le Chicas sono pronte a infiammare questa #Isola ???? - Beduino_34_56 : RT @oocisola: la prima buonanotte della nuova #isola - giampiero661MJ : RT @franklinmolica: @MedInfinityIT Grazie per avere seguito con noi questa prima incredibile puntata. L'#Isola torna lunedì in prima serata… -