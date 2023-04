Isola 17, parla un’ex naufraga: “Prima non era il reality di gossip che è diventato oggi!”. Poi svela perché ha rifiutato il Gf Vip (Di martedì 18 aprile 2023) un’ex naufraga è stata intervistata dal portale Velvet Style e ha avuto modo di ripercorrere un po’ la sua carriera televisiva. Stiamo parlando di Giada De Blanck che è nota al pubblico per aver partecipato all’Isola dei Famosi nel 2003. Esperienza che ha formato l’ex naufraga sotto tanti punti di vista; ecco come la stessa ha ricordato quei momenti vissuto all’interno di un reality, per lei, completamente diverso rispetto a quello di oggi: Quando partecipai a L’Isola dei Famosi ero giovanissima, e mi presero proprio perché ero piccola e minuta: Simona mi chiamava infatti “Barbie“. In realtà non sapevano che, alle mie spalle, c’era già un percorso sportivo non indifferente: stupii infatti tutti quando iniziai a vincere le prove del leader e nessuno ... Leggi su isaechia (Di martedì 18 aprile 2023)è stata intervistata dal portale Velvet Style e ha avuto modo di ripercorrere un po’ la sua carriera televisiva. Stiamondo di Giada De Blanck che è nota al pubblico per aver partecipato all’dei Famosi nel 2003. Esperienza che ha formato l’exsotto tanti punti di vista; ecco come la stessa ha ricordato quei momenti vissuto all’interno di un, per lei, completamente diverso rispetto a quello di oggi: Quando partecipai a L’dei Famosi ero giovanissima, e mi presero proprioero piccola e minuta: Simona mi chiamava infatti “Barbie“. In realtà non sapevano che, alle mie spalle, c’era già un percorso sportivo non indifferente: stupii infatti tutti quando iniziai a vincere le prove del leader e nessuno ...

