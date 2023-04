Isola 17: l’opinione di Chia sulla prima puntata (Di martedì 18 aprile 2023) Quest’anno non partivo con grandi aspettative, vi dirò. Ma passare da Nicolas Vaporidis, Edoardo e Guendalina Tavassi a Cristina Scuccia, Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini è stato più traumatico del previsto. Potrei affermare, senza timore di essere smentita, che quello della diciassettesima edizione de L’Isola dei Famosi è, almeno sulla carta, uno dei cast più scarsi che la storia dei reality Vip ricordi. Un accrocchio no sense di sconosciuti mai visti prima, vecchie glorie al ventordicesimo tentativo di riciclo televisivo e una manciata di disperatoni che non può mancare mai. Se di questi nuovi naufraghi ne salvo due o tre, dopo il debutto di ieri, è già assai. Poi certo, magari ‘sta gente si rivelerà presto un delizioso mucchio di serpi (cosa che onestamente spero, ecco) e cambierò idea. Ma finché PierSy non capirà che se ... Leggi su isaechia (Di martedì 18 aprile 2023) Quest’anno non partivo con grandi aspettative, vi dirò. Ma passare da Nicolas Vaporidis, Edoardo e Guendalina Tavassi a Cristina Scuccia, Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini è stato più traumatico del previsto. Potrei affermare, senza timore di essere smentita, che quello della diciassettesima edizione de L’dei Famosi è, almenocarta, uno dei cast più scarsi che la storia dei reality Vip ricordi. Un accrocchio no sense di sconosciuti mai visti, vecchie glorie al ventordicesimo tentativo di riciclo televisivo e una manciata di disperatoni che non può mancare mai. Se di questi nuovi naufraghi ne salvo due o tre, dopo il debutto di ieri, è già assai. Poi certo, magari ‘sta gente si rivelerà presto un delizioso mucchio di serpi (cosa che onestamente spero, ecco) e cambierò idea. Ma finché PierSy non capirà che se ...

