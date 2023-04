Isola 17, ecco gli ascolti della prima puntata (Di martedì 18 aprile 2023) ascolti lunedì 17 aprile: chi ha vinto la sfida fra L’Isola dei Famosi e la replica de Il Commissario Montalbano? Ieri sera è andata in onda la prima puntata del game show condotto da Ilary Blasi per il terzo anno consecutivo. Opinionisti in studio Vladimir Luxuria e la new entry Enrico Papi. In collegamento dall’Honduras Alvin, prontissimo a presentare al pubblico i nuovi naufraghi. Avrà L’Isola dei Famosi superato la serie tv trasmessa su Rai Uno? Questi i dati riportati come di consueto da Davide Maggio: Nella serata di ieri, lunedì 17 aprile 2023, su Rai1 la fiction in replica Il Commissario Montalbano – Gli Arancini di Montalbano ha appassionato 3.179.000 spettatori pari al 16.61%. Canale 5 – dalle 21.45 all’1.32 – la prima puntata de L’Isola ... Leggi su isaechia (Di martedì 18 aprile 2023)lunedì 17 aprile: chi ha vinto la sfida fra L’dei Famosi e la replica de Il Commissario Montalbano? Ieri sera è andata in onda ladel game show condotto da Ilary Blasi per il terzo anno consecutivo. Opinionisti in studio Vladimir Luxuria e la new entry Enrico Papi. In collegamento dall’Honduras Alvin, prontissimo a presentare al pubblico i nuovi naufraghi. Avrà L’dei Famosi superato la serie tv trasmessa su Rai Uno? Questi i dati riportati come di consueto da Davide Maggio: Nella serata di ieri, lunedì 17 aprile 2023, su Rai1 la fiction in replica Il Commissario Montalbano – Gli Arancini di Montalbano ha appassionato 3.179.000 spettatori pari al 16.61%. Canale 5 – dalle 21.45 all’1.32 – lade L’...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... IsaeChia : #Isola 17, ecco gli ascolti della prima puntata Tutti i dati auditel della serata di lunedì 17 aprile #AscoltiTv - blogtivvu : Ascolti TV, Isola dei Famosi prima puntata 17 aprile: ecco i dati auditel - 361_magazine : Nikita Pelizon ha appena concluso da vincitrice la settima edizione del Grande Fratello Vip. Adesso per lei si pros… - GossipOne_it : Isola dei Famosi vs Il commissario Montalbano: chi ha vinto la sfida? Ecco i dati auditel del 17 aprile… - ADelleNotizie : Luca Salatino e Soraia: è la fine di una favola, ecco come mai #gfvip #gintonic #donnalisi #isola #isoladeifamosi… -