Isola 17, Cristina Scuccia non è single? “Ha un amore, pensavamo avesse lasciato i voti per questo”, il rumor (Di martedì 18 aprile 2023) L’ex suora Cristina Scuccia è una dei concorrenti della diciassettesima edizione de L’Isola dei Famosi, il reality show condotto da Ilary Blasi su Canale 5. La vincitrice di The Voice è sbarcata in Honduras dichiarandosi single, anche se la blogger Deianira Marzano poco tempo aveva ha insinuato che Cristina mentirebbe. Attraverso il suo profilo Instagram, la Marzano aveva divulgato alcune segnalazioni a lei pervenute. Nello specifico, una compaesana della Scuccia aveva scritto alla blogger che in realtà la naufraga è fidanzata e che in paese lo sanno tutti. L’utente in questione aveva auspicato che, durante il reality, la concorrente avrebbe confessato la (presunta) verità sulla sua vita sentimentale. Ebbene, giunta sull’Isola, Cristina non ha ... Leggi su isaechia (Di martedì 18 aprile 2023) L’ex suoraè una dei concorrenti della diciassettesima edizione de L’dei Famosi, il reality show condotto da Ilary Blasi su Canale 5. La vincitrice di The Voice è sbarcata in Honduras dichiarandosi, anche se la blogger Deianira Marzano poco tempo aveva ha insinuato chementirebbe. Attraverso il suo profilo Instagram, la Marzano aveva divulgato alcune segnalazioni a lei pervenute. Nello specifico, una compaesana dellaaveva scritto alla blogger che in realtà la naufraga è fidanzata e che in paese lo sanno tutti. L’utente in questione aveva auspicato che, durante il reality, la concorrente avrebbe confessato la (presunta) verità sulla sua vita sentimentale. Ebbene, giunta sull’non ha ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... IsolaDeiFamosi : Le parole di Cristina ci arrivano dritte al cuore! ???? #Isola - thxupayne : RT @oocisola: suor cristina: “io credo nello spirito santo” ilary blasi: “tu devi credere soltanto nello spirito dell’isola” - Sicilia_Fan : L’avventura all’Isola dei Famosi della siciliana Cristina Scuccia: “Non cammina sulle acque”??… - giuliana1655 : RT @BITCHYFit: “Cristina Scuccia si è tuffata e abbiamo scoperto che non cammina sulle acque” Vladimir Luxuria #Isola - DottorOH : RT @marioadinolfi: Assurde le accuse alla Comunità Shalom, in 37 anni è stata ancora di salvezza per migliaia di famiglie. Per 10 anni in 4… -