Lucio Pastore prova per l'ennesima volta a denunciare la situazione di grave crisi della sanita' pubblica, addove lavora, ma sicuramente non solo. "Abbiamo un terzo del personale di quanto ...L', per le popolazioni delle aree interne della provincia die per gli operatori economici che non si arrendono, si potrebbe materializzare a breve. Trent'anni di attesa non sono bastati ...In Molise, è stata una notte daquella appena trascorsa per centinaia di automobilisti rimasti bloccati a causa del maltempo sulla strada trae Campobasso all'altezza di Castelpetroso. ...

Isernia, incubo pronto soccorso: la denuncia del primario - Il Sole 24 ... Il Sole 24 ORE