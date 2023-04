Inzaghi (non da solo) presenta Inter-Benfica: oggi conferenza stampa di vigilia (Di martedì 18 aprile 2023) Inzaghi sarà protagonista oggi con la conferenza stampa di vigilia: domani si gioca Inter-Benfica, match di ritorno dei quarti di finale di Champions League 2022-2023 (andata 2-0). Ecco a che ora parlerà il tecnico e come sarà possibile seguire le sue dichiarazioni in diretta. conferenza Inzaghi – Simone Inzaghi torna a parlare in vista del dentro o fuori europeo, dopo le fallimentari uscite in Serie A. Inter-Benfica è il ritorno dei quarti di finale di Champions League, si riparte dallo 0-2 dell’Estadio da Luz martedì scorso all’andata. Il tecnico presenterà la partita in programma domani alle ore 21 allo Stadio Giuseppe Meazza nella classica conferenza ... Leggi su inter-news (Di martedì 18 aprile 2023)sarà protagonistacon ladi: domani si gioca, match di ritorno dei quarti di finale di Champions League 2022-2023 (andata 2-0). Ecco a che ora parlerà il tecnico e come sarà possibile seguire le sue dichiarazioni in diretta.– Simonetorna a parlare in vista del dentro o fuori europeo, dopo le fallimentari uscite in Serie A.è il ritorno dei quarti di finale di Champions League, si riparte dallo 0-2 dell’Estadio da Luz martedì scorso all’andata. Il tecnico presenterà la partita in programma domani alle ore 21 allo Stadio Giuseppe Meazza nella classica...

