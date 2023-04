Inzaghi, l’importante è isolarsi dalle critiche. Cercasi compattezza (Di martedì 18 aprile 2023) Simone Inzaghi è stato sincero in conferenza stampa, le sue parole sanno di cambiamenti importanti (vedi articolo). Non si parla di formazioni, né di giocatori che saranno titolari, ma del suo atteggiamento nei confronti delle critiche. ATTEGGIAMENTO – Simone Inzaghi sta forse cambiando, la conferenza stampa di quest’oggi è un chiaro segnale per l’ambiente. L’allenatore dell’Inter è stato sempre accusato di avere evidenti difetti nella comunicazione, le parole in compagnia di Matteo Darmian smentiscono tutto ciò. Il tecnico ha parlato di “isolamento” della sua squadra rispetto alle critiche, ha affermato di lavorare meglio sotto pressione. La sua posizione è in dubbio da inizio anno, già dopo Udine si parlava di esonero così come dopo dopo la partita casalinga con la Roma. Nonostante questo l’Inter ha raggiunto i ... Leggi su inter-news (Di martedì 18 aprile 2023) Simoneè stato sincero in conferenza stampa, le sue parole sanno di cambiamenti importanti (vedi articolo). Non si parla di formazioni, né di giocatori che saranno titolari, ma del suo atteggiamento nei confronti delle. ATTEGGIAMENTO – Simonesta forse cambiando, la conferenza stampa di quest’oggi è un chiaro segnale per l’ambiente. L’allenatore dell’Inter è stato sempre accusato di avere evidenti difetti nella comunicazione, le parole in compagnia di Matteo Darmian smentiscono tutto ciò. Il tecnico ha parlato di “isolamento” della sua squadra rispetto alle, ha affermato di lavorare meglio sotto pressione. La sua posizione è in dubbio da inizio anno, già dopo Udine si parlava di esonero così come dopo dopo la partita casalinga con la Roma. Nonostante questo l’Inter ha raggiunto i ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... internewsit : Inzaghi, l'importante è isolarsi dalle critiche. Cercasi compattezza - - FcInterNewsit : Moratti: 'Inter-Benfica va resa importante, in campionato siamo messi male. Inzaghi? Non credo che l'avrei tenuto' - nicolettcariolo : RT @marifcinter: #Marotta: 'Inzaghi? Ha un ruolo importante in questi risultati, che sono sorprendenti se pensiamo al girone proibitivo di… - andr3_21 : RT @caparezza17: L'Inter punta a ottenere un importante risultato in Champions: non qualificarsi alla prossima. #InterMonza #Inter #Inzagh… - Mylo983 : @fabiagens @AntonelloAng Non hai capito neanche quello che ha detto Inzaghi. Buon proseguimento. Contenti voi di ti… -

Inter, Materazzi sicuro: 'Possiamo tornare in finale di Champions' Quanto è importante San Siro 'Penso che i ragazzi debbano dare ... Cosa ti aspetti 'Sono una buona squadra, ma noi siamo l'Inter e ... Inzaghi ha chiesto intensità e concentrazione alla squadra. 'Non l'... Inzaghi "Non dobbiamo pensare a gestire il 2 - 0 dell'andata" ... per Inzaghi "dobbiamo essere più bravi a isolarci, abbiamo ... Infine, a Noel Gallagher che per il suo City vorrebbe in finale l'Inter ...concentrati sulla partita di domani che è la più importante. ... Inter, Inzaghi: 'Io in bilico Ci sono abituato' Così l'allenatore dell'Inter Simone Inzaghi, in conferenza stampa ... 'Domani sera dobbiamo cercare di regalare una serata importante ... Quanto èSan Siro 'Penso che i ragazzi debbano dare ... Cosa ti aspetti 'Sono una buona squadra, ma noi siamo'Inter e ...ha chiesto intensità e concentrazione alla squadra. 'Non'...... per"dobbiamo essere più bravi a isolarci, abbiamo ... Infine, a Noel Gallagher che per il suo City vorrebbe in finale'Inter ...concentrati sulla partita di domani che è la più. ...Così'allenatore dell'Inter Simone, in conferenza stampa ... 'Domani sera dobbiamo cercare di regalare una serata... Inzaghi: "Inter in finale di Champions Speriamo Noel ci azzecchi" Tuttosport