Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Inter : Live da Appiano Gentile, la conferenza stampa di mister Inzaghi e Matteo Darmian ??? #ForzaInter #InterBenfica #UCL - Inter : Live da Lisbona, la conferenza stampa di mister Inzaghi e Alessandro Bastoni ??? #ForzaInter #BenficaInter #UCL - hubinterismo : ???Simone #Inzaghi in conferenza stampa risponde alle dichiarazioni di Noel #Gallagher: 'È un grandissimo cantante,… - eghosa_ajayi : RT @Inter: Live da Appiano Gentile, la conferenza stampa di mister Inzaghi e Matteo Darmian ??? #ForzaInter #InterBenfica #UCL - LeBombeDiVlad : ???? #Inter, #Inzaghi ha parlato alla vigilia della sfida contro il #Benfica ?? Le sue parole in conferenza stampa… -

Commenta per primo Simone, tecnico dell'Inter , nellastampa di vigilia della sfida in Champions League contro il Benfica , ha parlato anche del fatto che Noel Gallagher , tifoso del Manchester City , ...Questo il messaggio che Simonelancia instampa parlando della partita di domani al Meazza col Benfica : si riparte dal 2 - 0 dei nerazzurri al Da Luz , ma i lusitani non vanno ......- Nel centro sportivo di Appiano Gentile è andata in scena lastampa di presentazione della sfida di ritorno di Champions League tra Inter e Benfica. Il tecnico nerazzurro Simone- ...

Inzaghi, la conferenza stampa prima di Inter-Benfica: rivivi la diretta Corriere dello Sport

Simone Inzaghi tiene i suoi sulla corda alla vigilia del ritorno ... l’Inter in finale ci farebbe tutti felici”. In conferenza stampa anche Matteo Darmian: “C’è la volontà di fare questo ultimo mese ...Lo ha detto il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi, in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions contro il Benfica. "Sappiamo quel che è stato, è inutile riparlarne. Sappiamo del nostro ...