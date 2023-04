Inzaghi: «Inter-Benfica, servirà organizzazione e gioco di squadra!» (Di martedì 18 aprile 2023) Simone Inzaghi ha parlato anche su Inter TV nell’Intervista di vigilia di Inter-Benfica, ritorno dei quarti di finale di UEFA Champions League. gioco DI SQUADRA – Simone Inzaghi indica la via per affrontare la sfida di ritorno dei quarti di finale contro il Benfica: «Sarà il secondo tempo di una partita importantissima per noi e molto molto difficile che chiaramente dovremmo giocare senza pensare di gestire un doppio vantaggio che chiaramente ci avvantaggia inizialmente. Sarà molto importante il possesso palla perché sia noi che il Benfica siamo bravi in questo. servirà intensità e organizzazione cercando di coprire ogni centimetro del campo. Come all’andata la partita è fatta di momenti quindi ... Leggi su inter-news (Di martedì 18 aprile 2023) Simoneha parlato anche suTV nell’vista di vigilia di, ritorno dei quarti di finale di UEFA Champions League.DI SQUADRA – Simoneindica la via per affrontare la sfida di ritorno dei quarti di finale contro il: «Sarà il secondo tempo di una partita importantissima per noi e molto molto difficile che chiaramente dovremmo giocare senza pensare di gestire un doppio vantaggio che chiaramente ci avvantaggia inizialmente. Sarà molto importante il possesso palla perché sia noi che ilsiamo bravi in questo.intensità ecercando di coprire ogni centimetro del campo. Come all’andata la partita è fatta di momenti quindi ...

