(Di martedì 18 aprile 2023) Appena terminata la conferenza stampa di Simonee di Matteo Darmian alla vigilia del ritorno dei quarti di finale di Champions League contro il Benfica. Il mister nerazzurro ha risposto alle domande dei giornalisti relative alla partita che aspetta la formazione milanese a San Siro contro i portoghesi. «Sappiamo che è il secondo tempo di una partita importantissima, partiamo con un vantaggio ma sappiamo il valore dell’avversario. Sarà complicata e dovremo essere bravi, sapendo che potremmo essere nelle top 4 d’Europa e sarebbe un gran traguardo».: «Dobbiamo essere bravi a isolarci da tutto»si èsoffermato sulle problematiche relative all’andamento in campionato, diametralmente opposto a quello in Europa: «Sappiamo di non avere un percorso da Inter in campionato, come tante altre squadre ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marifcinter : #Inzaghi: 'Noel Gallagher vuole l'Inter in finale perché debole? Mah, è un grandissimo cantante e speriamo sia pure… - FBiasin : “Noel Gallagher ha detto che vorrebbe l’#Inter in finale perché è la più debole”. #Inzaghi: “È un grande cantante,… - Ste_Gualdoni : RT @marifcinter: #Inzaghi: 'Noel Gallagher vuole l'Inter in finale perché debole? Mah, è un grandissimo cantante e speriamo sia pure fortun… - DaniloBatresi : RT @fcin1908it: INZAGHI E LA REPLICA A NOEL GALLAGHER #Inzaghi: 'Noel Gallagher vuole l'Inter in finale perché è la più debole? Mah, è un… - napolista : Inzaghi: «Gallagher? È un grandissimo cantante, spero sia anche fortunato nei pronostici» In conferenza: «Le criti… -

Simonesa di giocarsi molto, praticamente tutto, contro il Benfica. Ma sa anche che in palio c'è ... Finale dedicato a Noel... per"dobbiamo essere più bravi a isolarci, abbiamo diversi calciatori in scadenza ma li ... Infine, a Noelche per il suo City vorrebbe in finale l'Inter perchè la più debole fra le ...... per"dobbiamo essere più bravi a isolarci, abbiamo diversi calciatori in scadenza ma li ... Infine, a Noelche per il suo City vorrebbe in finale l'Inter perchè la più debole fra le ...

Inter, Inzaghi: 'Noel Gallagher Ecco come gli rispondo' Calciomercato.com

Simone Inzaghi tiene i suoi sulla corda alla vigilia del ritorno ... testa fredda e pensare alla prossima gara”. Infine, a Noel Gallagher che per il suo City vorrebbe in finale l’Inter perchè la più ...Questo il messaggio che Simone Inzaghi lancia in conferenza stampa parlando della partita di domani al Meazza col Benfica: si riparte dal 2-0 dei nerazzurri al Da Luz, ma i lusitani non vanno ...