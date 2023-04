Investimenti finanziari | ecco quali asset monitorare nei prossimi mesi secondo gli analisti

Leggi su udine20

(Di martedì 18 aprile 2023) Chiunque si trovi per la prima volta nella necessità di stabilire il modo migliore per impiegare un capitale e di definire una strategia attraverso cui approcciare i mercati, dovrebbe innanzitutto capire che tipologia di investitore rappresenta. Questa considerazione è molto rilevante in quanto, a prescindere dalle esigenze personali da soddisfare con i rendimenti attesi, l’entità delle risorse a disposizione condiziona in tutto e per tutto il modus operandi. Chi non ha un patrimonio di partenza su cui lavorare, ad esempio, può sottoscrivere un piano di accumulo del capitale –PAC– per costruirne uno in un determinato lasso di tempo, sfruttando il compound effect; al contrario chi dispone di ingente liquidità ha l’opportunità di strutturare unaallocation più articolata in cui predisporre da un lato una diversificazione core in ...