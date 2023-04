Inter, Zanetti: «Inzaghi sa che il bilancio è negativo, ma…» (Di martedì 18 aprile 2023) Le parole di Javier Zanetti, vice presidente dell’Inter: «La squadra è una sola e molto forte. É una questione di testa» Intervenuto a Porto Torres per e premiato nel torneo giovanile “Manlio Selis”, il vice presidente dell’Inter, Javier Zanetti, ha parlato del momento dei nerazzurri, in vista del ritorno dei quarti di finale di Champions con il Benfica. Di seguito le sue parole a La Repubblica. QUANTE “Inter” CI SONO – «Una sola, e molto forte. Anche se neppure noi sappiamo spiegarci una differenza di rendimento inaccettabile tra campionato e Coppe. Per me è una questione di testa, perchè l’organico non si discute». Inzaghi – «Il mister è un grande professionista, ed è il primo a sapere che il nostro bilancio in campionato è insufficiente: ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 18 aprile 2023) Le parole di Javier, vice presidente dell’: «La squadra è una sola e molto forte. É una questione di testa»venuto a Porto Torres per e premiato nel torneo giovanile “Manlio Selis”, il vice presidente dell’, Javier, ha parlato del momento dei nerazzurri, in vista del ritorno dei quarti di finale di Champions con il Benfica. Di seguito le sue parole a La Repubblica. QUANTE “” CI SONO – «Una sola, e molto forte. Anche se neppure noi sappiamo spiegarci una differenza di rendimento inaccettabile tra campionato e Coppe. Per me è una questione di testa, perchè l’organico non si discute».– «Il mister è un grande professionista, ed è il primo a sapere che il nostroin campionato è insufficiente: ...

